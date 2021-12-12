Динамо – Зоря 1:1

Голи: Буяльський, 44, – Аллах'яр, 49

Луганська команда на початку матчу відзначилася результативною дією. Назарина з 20-ти метрів пробив у ворота суперників, м'яч пройшов поруч зі штангою.

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Кияни відразу ж відреагували на дії свої опонентів та почали атакувати. Вже на 22-й хвилині Буяльський впритул пробив по воротах Зорі, але голкіпер Мацапура врятував команду.

Кияни активно продовжували атакувати своїх суперників, проте все було безрезультатно.

На 44-й хвилині динамівцям вийшли вперед. Шапаренко прострілив у штрафний майданчик, де тим часом Гармаш перебрав м'яч він обмінявся ударом з Буяльським. Віталій пробив у лівий нижній кут та успішно забив гол.

Відео голу Буяльського

Вже на початку другого тайму гості відразу ж кинулися в атаку. Результативна дія Аллах'яра допомогла зрівняти рахунок в матчі.Недовго чикаючи Назарина ледь не вивів команду вперед. Він впритул пробив у ворота Динамо, але Бущан успішно відбив м'яч.

Відео голу Аллах'яра

Зоря продовжувала атакувати киян та мала можливість відзначитися ще одним забитим голом. Імереков відправив м'яч у ворота суперників, проте був офсайд.

Господарі поля почали включатися в гру та атакувати ворота опонентів. Кияни створили декілька небезпечних моментів для суперників. Динамівці змусили нервуватися вболівальників луганської команди, проте відзначитися результативною дією так і не вдалося.