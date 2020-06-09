Помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України став італійський фахівець Андреа Аззалін. Він ще з минулого року працює у збірній, хоча інформації про нього на сайті Української асоціації футболу немає.

Офіційно не повідомлялося, що Аззалін приєднався до збірної України. Але президент УАФ Андрій Павелко заявив, що у штаб Шевченка увійде новий фахівець. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова підтвердив, що мовиться про Аззаліна.

До слова: Шевченко офіційно продовжив контракт зі збірною України

Поки деталей угоди нового помічника Шевченка зі збірною, як і тривалість контракту – не повідомляють.

На офіційному сайті Української асоціації футболу інформації про нового тренера немає.

Хоча ще у листопаді 2019 року він був у розташуванні збірної України. 34-річний Андреа Аззалін був на лаві запасних під час товариського матчу Україна – Естонія 14 листопада у Запоріжжі.



Тренерський штаб збірної України. Андреа Аззалін – крайній зліва (фото: УАФ)

А також відправився зі збірною України на матчі проти Сербії в Белграді 17 листопада.

На сайті Української асоціації футболу жодної інформації про Андреа Аззаліна як помічника Шевченка немає.

У розділі про тренерський штаб є інформація про інших італійців, які працюють у збірній – Андреа Мальдеру та Мауро Тассотті.

Також є інформація про іспанця Педро Луїса Харо Регуеро та Олександра Шовковського, які теж входить у тренерський штаб.

Що відомо про Аззаліна?