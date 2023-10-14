Наша країна – наше життя, – Шевченко залишив меседж до світу, який забуває про війну в Україні

Андрій Шевченко зробив паузу у тренерській діяльності після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від 24 лютого 2022 року український футбольний наставник займається переважно благодійними справами.

Колишній головний тренер збірної України, який є амбасадором платформи UNITED24, вкотре звернувся до світової спільноти. Андрій Шевченко нагадав Європі та США, що війна Росії в Україні продовжується, хоча світ трохи втомився від неї та почав відкладати її на другий план.

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Шевченко: Український народ не здається, тому що наша країна – це наше життя, наше майбутнє

Футбольний керманич назвав нинішній момент критичним, але український народ не здається навіть у такий складний період. Володар "Золотого м'яча" попросив світ збільшити свою допомогу його рідній країні, яку щодня руйнує та вбиває ворог.

Також Андрій Миколайович запевнив, що футбол може бути важливим важелем в об'єднанні людей навколо війни в Україні.

На жаль, війна триває, момент критичний. Український народ не здається, тому що наша країна – це наше життя, наше майбутнє. Ти нам потрібен, західний світ. Спорт може допомогти, футбол має величезну силу об’єднувати людей. В Україні спорт робить багато зараз, і ще багато робитиме в майбутньому,

– заявив Шевченко.

Амбасадор UNITED24 розповів, що хоче допомогти українцям, які поступово повертаються до рідних домівок, хоча Росія продовжує руйнувати міста, у яких навіть складно уявити життя.

Шевченко приїжджав в Україну, аби на власні очі побачити наслідки "русского міра". Андрій Миколайович розповів про розбитий стадіон біля свого міста, попри руйнування місцеві діти грали у футбол.

Легенда футболу назвав страшенні цифри, які повинні світ на вектор допомоги українському народу.

Ідея відбудувати той стадіон – це спосіб допомогти людям і дітям. Спорт – це момент відволікання, розваги, спосіб забути війну. На жаль, цифри лякають, тому що багато дітей було депортовано з України, деякі вбиті та понад 3000 поранені. Деякі навіть зґвалтовані. Моя робота – допомогти і зробити щось для них. Змінюючи речі та життя багатьох українських дітей,

– додав футбольний тренер.

Шевченко став тим обличчям, який через свою велику репутацію, яке доносить світу правду про війну у його рідній країні. А тренерська кар'єра поки що почекає.

Нещодавно наставник став позаштатним радником самого Володимира Зеленського. Після такого призначення Шевченко анонсував новий благодійний матч на підтримку України.