Шевченко пообідав з легендами Мілана перед матчем Ліги чемпіонів у Лондоні: зіркове фото

Легендарна зустріч відбулась у Лондоні. У столицю Великої Британії з'їхались легендарні колишні футболісти італійського Мілана.

Один із лондонських ресторанів відвідали поважні гості. Як у старі та добрі часи за обіднім столом зібрались одразу три легенди "россонері" – Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко.

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Легендарне фото у Лондоні

Ця зустріч зовсім не випадкова, адже 8 березня їх колишній клуб Мілан зіграє у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Зустріч якраз відбудеться у Лондоні. Тому італійський клуб точно не залишиться без підтримки на англійських трибунах.

Спільне фото на своїй сторінці в інстаграмі виклав колишній захисник Алессандро Неста. Крутість цього фото просто зашкалює.

Час обіду у Лондоні,

– коротко підписав фото Неста.



Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко / Фото з інстаграму Нести

Нагадаємо, що Мілан приїхав у Лондон із перевагою в один гол. Вдома "россонері" мінімально обіграли Тоттенхем 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Брахім Діас вже на 7-й хвилині.

Коротко про кар'єри трьох легенд у Мілані

Неста віддав Мілану 10 років своєї кар'єри, виступаючи за "россонері" з 2002-го по 2012-ті роки. За цей довгий час провів 326 матчів (10 голів та 2 асисти). Виграв із клубом 10 трофеїв.

Щодо Амброзіні, то Массімо пограв за Мілан із перервами на оренду у Вічензу (1995 – 2013). У футболці італійського гранда провів аж 488 поєдинків, у яких забив 36 голів та 39 разів асистував партнерам по команді. Амброзіні здобув із командою усі свої кубки у кар'єрі – 12 штук.

Андрій Шевченко перебрався у Мілан в 2006 році, але після того їздив в оренду у Челсі (1 липня 2006-го – 29 серпня 2008-го), а в 2008-му повернувся із вояжу. Разом із "россонері" завоював 5 кубків та відіграв у футболці Мілана 322 матчі – 175 голів та 45 результативних передач.

Початок матчу-відповіді Тоттенхем – Мілан у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 8 березня о 22:00 за Києвом. 7 березня визначились перші чвертьфіналісти ЛЧ – Челсі та Бенфіка.