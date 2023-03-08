Один із лондонських ресторанів відвідали поважні гості. Як у старі та добрі часи за обіднім столом зібрались одразу три легенди "россонері" – Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко.

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Легендарне фото у Лондоні

Ця зустріч зовсім не випадкова, адже 8 березня їх колишній клуб Мілан зіграє у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Зустріч якраз відбудеться у Лондоні. Тому італійський клуб точно не залишиться без підтримки на англійських трибунах.

Спільне фото на своїй сторінці в інстаграмі виклав колишній захисник Алессандро Неста. Крутість цього фото просто зашкалює.

Час обіду у Лондоні,

– коротко підписав фото Неста.



Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко / Фото з інстаграму Нести

Нагадаємо, що Мілан приїхав у Лондон із перевагою в один гол. Вдома "россонері" мінімально обіграли Тоттенхем 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Брахім Діас вже на 7-й хвилині.

До слова. Початок матчу-відповіді Тоттенхем – Мілан у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 8 березня о 22:00 за Києвом. 7 березня визначились перші чвертьфіналісти ЛЧ – Челсі та Бенфіка.

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