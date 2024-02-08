Назвав війну конфліктом: президент ФІФА уникнув складних тем на зустрічі з Шевченком

Новообраний голова УАФ Андрій Шевченко на Конгресі УЄФА провів низку важливих зустрічей. Подальші перспективи співпраці очільник української асоціації обговорив з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Під час зустрічі в Парижі Джанні Інфантіно привітав Андрія Шевченка з обранням президентом УАФ. Він відзначив авторитет легендарного українця та розраховує на втілення спільних проєктів.

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Інфантіно живе в паралельному світі

Не обійшлося без казусу зі сторони високопоставленого футбольного функціонера з Цюриху. Інфантіно назвав війну в Україні конфліктом, який змінив футбольний ландшафт. Назвати винуватця цього "конфлікту" президент УЄФА чомусь не захотів. Це й не дивно, якщо згадати теплі стосунки Інфантіно з кремлівським диктатором ще з часів ЧС-2018.

Андрій Шевченко був обраний головою УАФ 25 січня 2024 року, вступивши на цю посаду у своїй країні в розпал конфлікту, який змінив національний футбольний ландшафт. Збірні України продовжують грати, хоча й в інших країнах, проводячи домашні матчі, зокрема, в Польщі та Німеччині,

– сказав Інфантіно.

Можливо Андрія Миколайовичу варто теж було запросити Інфантіно до України, щоб він на власні очі побачив "конфлікт" та його наслідки.

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