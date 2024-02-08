Назвав війну конфліктом: президент ФІФА уникнув складних тем на зустрічі з Шевченком
Джерело:ФІФА
Новообраний голова УАФ Андрій Шевченко на Конгресі УЄФА провів низку важливих зустрічей. Подальші перспективи співпраці очільник української асоціації обговорив з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.
Під час зустрічі в Парижі Джанні Інфантіно привітав Андрія Шевченка з обранням президентом УАФ. Він відзначив авторитет легендарного українця та розраховує на втілення спільних проєктів.
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Інфантіно живе в паралельному світі
Не обійшлося без казусу зі сторони високопоставленого футбольного функціонера з Цюриху. Інфантіно назвав війну в Україні конфліктом, який змінив футбольний ландшафт. Назвати винуватця цього "конфлікту" президент УЄФА чомусь не захотів. Це й не дивно, якщо згадати теплі стосунки Інфантіно з кремлівським диктатором ще з часів ЧС-2018.
Андрій Шевченко був обраний головою УАФ 25 січня 2024 року, вступивши на цю посаду у своїй країні в розпал конфлікту, який змінив національний футбольний ландшафт. Збірні України продовжують грати, хоча й в інших країнах, проводячи домашні матчі, зокрема, в Польщі та Німеччині,
– сказав Інфантіно.
Можливо Андрія Миколайовичу варто теж було запросити Інфантіно до України, щоб він на власні очі побачив "конфлікт" та його наслідки.
ФІФА системно підіграє Росії
- Нагадаємо, що у жовтні минулого року ФІФА разом з УЄФА синхронно повернули російські юнацькі команди до міжнародних змагань. І хоча згодом європейський футбольний союз скасував це непорозуміння, то відомство Інфантіно проігнорувало тиск.
- Крім того, ФІФА продовжує сплачувати мільйони Російському футбольному союзу. Те, що ці гроші можуть піти на війну проти України чиновників з Цюриха не турбує.
- Також ФІФА враховує рейтинг країни-терористки, яка грає спаринги з лояльними до неї збірними. Таким чином вони можуть готувати підґрунтя для повернення Росії в міжнародні турніри.