Шевченко знову здав позитивний тест на COVID-19
9 січня 2022 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Дженоа
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко знову захворів на коронавірус. Головний тренер італійського Дженоа здав позитивний тест на COVID-19.
Шевченко пропустить гру Дженоа
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Дженоа – Спеція, який відбудеться 9-го січня.
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Повідомляється, що Шевченка помістили на самоізоляцію. В інших членів тренерського штабу Шевченка результати тестів негативні.
Таким чином, командою у грі зі Спецією буде керувати помічник Шевченка Мауро Тассотті. Він був асистентом Шевченка і в збірній України.
Шевченко вже хворів на коронавірус
- Український тренер повідомив, що 27-го грудня 2021 року здав позитивний тест на коронавірус. Тоді фахівець запевняв, що почувається добре.
- Перед грою із Сассуоло, яка відбулася 6-го січня, Шевченко здав негативний тест.
- Українець керував командою з тренерського містка, а матч закінчився нічиєю 1:1.