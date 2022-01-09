Шевченко знову здав позитивний тест на COVID-19

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко знову захворів на коронавірус. Головний тренер італійського Дженоа здав позитивний тест на COVID-19.

Шевченко пропустить гру Дженоа

Шевченко здав позитивний тест на коронавірус перед матчем Дженоа – Спеція, який відбудеться 9-го січня.

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Повідомляється, що Шевченка помістили на самоізоляцію. В інших членів тренерського штабу Шевченка результати тестів негативні.

Таким чином, командою у грі зі Спецією буде керувати помічник Шевченка Мауро Тассотті. Він був асистентом Шевченка і в збірній України.

Шевченко вже хворів на коронавірус