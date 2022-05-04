Шевченко зіграє за збірну світу у благодійному матчі на підтримку України
Джерело:Soccer Aid
Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко знову одягне футбольну форму. Легендарний гравець зіграє у благодійному матчі.
Повернення легенди
Андрій Шевченко повернеться на футбольне поле заради своєї батьківщини. Він зіграє у благодійному матчі у складі збірної світу.
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Поєдинок між збірною світу та збірною Англії запланований на 12 червня. Матч відбудеться у Лондоні.
Я повернувся. Ще ніколи ця гра не була такою важливою,
– сказав Шевченко в анонсі до матчу.
Легендарний футболіст закликає своїх вболівальників відвідати благодійний матч.
Видання inews.co.uk повідомляє, що у команді українця також зіграють Усейн Болт, Патріс Евра, Арсен Венгер, Роббі Кін та інші. За збірну Англії вийдуть Гарі Невіл, Джеймі Каррагер, Джо Коул, Харрі Реднапп, Девід Сімен та інші.
Відео анонсу
Матч проводитиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.
Допомога Шевченка
- Шевченко з перших днів повномасштабної війни допомагає своїм землякам. Він розповідає про злочини окупантів всьому світу. Зокрема, він бореться на інформаційному фронті, а також допомагає фінансово.
- Екснаставник збірної України запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.
- Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни, адже в багатьох містах немає їжі, води та ліків.
- Шевченко раніше повідомляв, що готовий прихистити у своєму будинку у Лондоні українських біженців.
- Мама та сестра відомо футболіста відмовилися виїжджати з України. Вони залишилися в Київській області.
- Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв, що колишній наставник "синьо-жовтих" планує повернутися до України найближчим часом. Також про приїзд до батьківщини заговорив і Сергій Ребров.
- Фахівець неодноразово звертався до італійських вболівальників. Він закликає їх допомагати його землякам.