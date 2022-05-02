Добре пам'ятають гру Шевченка

2 травня 2004 року колишній наставник збірної України провів один із своїх важливих голів за Мілан. Андрій Шевченко ударом головою привів "россонері" до 17-го в історії клубу чемпіонства.

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Тоді у вирішальному матчі український форвард відзначився у воротах Роми та зробив рахунок зустрічі 1:0. Із того часу минуло вже аж 18 років, але Мілан й досі вдячний Шевченку за віддані сили та допомогу.

Італійський гранд, який захопив лідерство Серії А у сезоні-2021/2022, опублікував відео м'яча українця на своїй сторінці у твітері.

Відео пам'ятного голу Шевченка за Мілан

Кар'єра Шевченка у Мілані