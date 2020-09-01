Шевченко відвідав могилу лікаря збірної України, який помер від коронавірусу: відео
Наставник збірної України Андрій Шевченко відвідав могилу лікаря національної збірної України і "Металіста-1925" Ашота Худаєва.
Разом з Шевченком вшанувати пам'ять Худаєва прибув його асистент Олександр Шовковський. Відповідне відео опублікував офіційний Youtube-канал УАФ.
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"Худаєв був справжнім професіоналом і дуже хорошою людиною. Він був дуже спокійним. Ніколи не було ніяких проблем. До нього зверталися – він завжди зі спокоєм пояснював, допомагав хлопцям. Він був дуже хорошою людиною в колективі, його поважали, ним дорожили", – сказав Андрій Шевченко.
Смерть Ашота Худаєва
25 липня від коронавірусу помер лікар "Металіст-1925" та збірної України Ашот Худаєв. Йому було 48 років.
Вірус вразив 70 відсотків його легенів. Він перебував під апаратом штучного дихання. Однак в нього не витримало серце.