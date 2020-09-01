Збірна України з футболу завершила тижневий збір в Харкові. В кінці сесії під час вечері відбулася традиційна посвята новачків синьо-жовтої команди.

Відповідне відео опублікував Youtube-канал УАФ. Нові гравці повинні виконати пісню перед всією командою. Дивіться також: Будемо ризикувати: Шевченко розповів, як збірна України гратиме у Лізі націй Пісні від новачків Так захисники, два Олександри – Бондар та Сирота, а також Богдан Михайличенко, заспівали "Забирай мене скоріше" російської групи "Руки вверх", а одесити Георгій Бущан і Владислав Супряга разом з Олександром Тимчик (родом з Вінницької області) виконали пісню "Ах, Одеса". На мелодію "Nothing else matters" новий лікар заспівав пісню доктора Айболіта, а новий італійський працівник збірної – пісню "Bella Ciao". Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020 Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".

Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена.