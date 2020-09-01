Посвята новачків збірної: "Ах, Одесса" від Супряги та Бущана, "Bella Ciao" у виконанні італійця
Збірна України з футболу завершила тижневий збір в Харкові. В кінці сесії під час вечері відбулася традиційна посвята новачків синьо-жовтої команди.
Відповідне відео опублікував Youtube-канал УАФ. Нові гравці повинні виконати пісню перед всією командою.
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Пісні від новачків
Так захисники, два Олександри – Бондар та Сирота, а також Богдан Михайличенко, заспівали "Забирай мене скоріше" російської групи "Руки вверх", а одесити Георгій Бущан і Владислав Супряга разом з Олександром Тимчик (родом з Вінницької області) виконали пісню "Ах, Одеса".
На мелодію "Nothing else matters" новий лікар заспівав пісню доктора Айболіта, а новий італійський працівник збірної – пісню "Bella Ciao".
Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена.