Шевченко: Через травми нам набагато складніше

Шевченко зізнається, що не очікував такого складного початку. Зокрема тренера турбують травми його підопічних.

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Чи очікував я, що початок буде таким складним? Я знав, звичайно, що буде тяжко, бачив календар. Але я не очікував такої кількості травм. Через травми нам набагато складніше,

– сказав екстренер збірної України.

За словами наставника "грифонів", на команду очікує не простий суперник.

"Ювентус – це завжди Ювентус. Велика команда із найсильнішими гравцями. Вони швидко забувають про поразки та миттєво реагують. У Аллегрі дуже якісна команда, він – топовий тренер. Класний мотиватор, який знає, як досягти максимуму, знає, як управляти командою у складній ситуації. Вже демонстрував це тисячу разів", – додав український фахівець.

Успіхи Шевченка на чолі Дженоа

Під керівництвом українця "грифони" вже зіграли три матчі. У дебютному матчі проти Роми підопічні зіркового футболіста зазнали невдачі та програли з рахунком 0:2.

У другому поєдинку Шевченко на чолі Дженоа з рахунком 0:3 програв Мілану.

Проте з Удінезе "грифонам" вдалося зіграти внічию та здобули перше очко під керівництвом нового тренера.

До слова. У неділю, 5 грудня, в рамках 16-го туру чемпіонату Італії з футболу Дженоа Шевченка зустрінеться з Ювентусом.