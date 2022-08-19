Шевченко зустрівся у Дніпрі з лікарями швидкої допомоги

Колишній тренер національної команди завітав до Дніпра. Ексгравець також прозвітував про зібрані на доброчинність кошти.

Шевченко: Поїхав в Дніпро, щоб підтримати поранених, дітей та цілі родини

Колишній наставник "синьо-жовтих" знову приїхав до України. Шевченко продовжує допомагати своїм землякам.

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Поїхав в Дніпро, щоб підтримати поранених, дітей та цілі родини, життя яких зруйнувала війна. В Центрі екстреної медичної допомоги поспілкувався з лікарями. Саме сюди ми закупили апарати ШВЛ-и для машин швидкої допомоги в межах United24 і мого благодійного збору. Хочу подякувати усім, хто довіряє, жертвує кошти через ініціативу Володимира Зеленського. Кожен ваш долар рятує чиєсь життя!

– написав Шевченко.

Екстренер збірної приїхав у Дніпро / Фото з інстаграм Шевченка

Легендарний футболіст зустрівся з медиками / Фото з інстаграм Шевченка

Діяльність тренера під час війни