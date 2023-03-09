Шевченко привітав Мілан із виходом в 1/4 ЛЧ: українець знайшов недолік у грі проти Тоттенхема

Мілан став одним із поки що чотирьох чвертьфіналістів Ліги чемпіонів. "Россонері" за підсумками двох матчів здолали Тоттенхем.

Перша зустріч між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою Мілана завдяки голу Брахіма Діаса. Матч-відповідь у Лондоні голів нам не приніс. Фінальний свисток зафіксував мирову 0:0.

Детальніше про гру Нуль голів та "м'ясорубка" на полі: Мілан на очах Шеви випхав Тоттенхем із Ліги чемпіонів

Матч у столиці Великої Британії відвідали зіркові гості та легенди Мілана – Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко. Вони разом пообідали в одному з місцевих ресторанів та відправились до стадіону.

Мілан потішив їх виходом у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Шевченко: Я дуже радий за команду

Після поєдинку Андрій Шевченко привітав россонері" з успішним виступом в 1/8 фіналу ЛЧ. Український наставник назвав, чого забракло цьому поєдинку у Лондоні.

Мої вітання Мілану. Це чудовий результат. Я дуже радий за команду. Не вистачило лише забитого м'яча,

– сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Шевченко свого часу двічі виступав за італійський гранд. У 1999 році Андрій Миколайович підписав контракт із Міланом, а через сім років попрямував грати до Челсі, підписавши повноцінний контракт.

Через два роки знову повернувся в Італію, але вже на правах оренди, яка тривала з серпня 2008-го по кінець червня 2009-го років.

Разом із Міланом здобув 5 кубків.

. Після першої порції матчів визначились чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Окрім Челсі, ними стали Баварія, Бенфіка та Челсі.