Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України
Джерело:Великий футбол
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поки що не визначився зі своїм наступним місцем роботи. Українець готовий розглянути різні варіанти.
Шевченко зізнався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.
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"Була невелика відпустка із сім'єю. Можна спокійно подивитися футбол, без нервів, без нічого. Дуже спокійний період, ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ", – сказав Шевченко.
Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних. Де хочеться спробувати себе? Мені хочеться взяти участь у цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти,
– сказав екскерманич "синьо-жовтих".
Шевченко покинув збірну України: що відомо
- У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та виклав в інстаграмі пост вдячності у сторону команди.
- Влітку 2020 року в УАФ запропонували спеціалісту нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Тренеру вдалось на мажорній ноті покинути національну команду. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, переписавши історію українського футболу.
- Готувати до чемпіонату світу-2022 збірну буде Олександр Петраков, який буде виконувати обов'язки головного тренера.