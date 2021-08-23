Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поки що не визначився зі своїм наступним місцем роботи. Українець готовий розглянути різні варіанти.

Шевченко зізнався, що хоче спробувати себе в клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.

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"Була невелика відпустка із сім'єю. Можна спокійно подивитися футбол, без нервів, без нічого. Дуже спокійний період, ніяких варіантів з боку клубів не розглядав до завершення контракту з УАФ", – сказав Шевченко.

Зараз я вільний. Подивимося, які будуть варіанти і серед клубів, і серед збірних. Де хочеться спробувати себе? Мені хочеться взяти участь у цікавому проекті. Це може бути і клуб, і збірна. Різні варіанти,

– сказав екскерманич "синьо-жовтих".

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