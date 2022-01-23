Шевченко погодився очолити збірну Польщі, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал vZbirna
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко погодився очолити національну команду Польщі. Шевченко очолить Польщу перед матчем плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Росії.
Шевченко зароблятиме 2,5 мільйона євро
Інформація про те, що Шевченко очолить збірну Польщі, з'явилася у телеграм-каналі колишнього пресаташе тренера Миколи Василькова.
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Повідомляється, що 45-річний Шевченко і Польський футбольний союз узгодили всі деталі контракту.
Шевченко буде отримувати зарплату у розмірі 2,5 мільйони євро на рік. Частину коштів буде виплачувати польський футбольний союз, решту – спонсори,
– йдеться у повідомленні.
Джерело зазначає, що для підписання угоди залишилось узгодити нюанси щодо контракту з італійським Дженоа. Українець у січні покинув генуезький клуб.
Коли Польща оголосить нового тренера
- За попередньою інформацією, Польща має 31-го січня оголосити нового головного тренера. Окрім Шевченка, на тренерський місток поляків претендує Адам Навалка.
- Навалка двічі очолював Польщу – у період з 2007 до 2008 років та 2013 – 2018.
- Перший офіційний матч на чолі Польщі Андрій Шевченко може провести 24-го березня на виїзді проти команди Росії.