Шевченко чекає від УЄФА та ФІФА чітку позицію щодо санкцій проти Росії
Джерело:Трибуна
Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко у лютому зустрівся з керівництвом ФІФА та УЄФА. Представник України підняв важливі питання ізоляції країни-агресорки.
Андрій Шевченко на Конгресі УЄФА поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном та президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Останнім часом футбольні асоціації намагаються послабити санкції проти Росії.
Читайте також Назвав війну конфліктом: президент ФІФА уникнув складних тем на зустрічі з Шевченком
Шевченко запросив Чеферіна та Інфантіно до України
Андрій Миколайович поділився деталями спілкування з футбольними функціонерами. Президент УАФ запросив їх до України, щоб вони на власні очі побачили наслідки російської агресії. Можливо, тоді вони замисляться, перш ніж приймати доленосні рішення.
"Це були формально-офіційні зустрічі. Для мене головне, щоб вони нас підтримували. Я хочу, зокрема, почути чітку позицію з неповернення російських команд і щодо допомоги Україні.
Я звертався до Чеферіна: "Якщо буде така можливість, приїдьте до нас, подивіться, скільки стадіонів зруйновано, як ми живемо, які наслідки ракетних атак. Дізнайтеся історії понад 19 тисяч дітей, які були депортовані з України до РФ. Коли приймаєте якісь рішення по Росії, приїдьте спочатку до нас і побачите, до чого призвела війна, яку Росія веде проти України", – розповів Шевченко.
Президент УАФ підтвердив, що російську збірну Росії U-17 не будуть повертати у відбіркові змагання. Проте УЄФА продовжує фінансувати російський футбол, а представництво країни-агресорки у футбольній асоціації продовжує збільшуватися.
Так, питання про повернення юнацьких російських збірних зняли. Але лишається фінансування розвитку футболу в Росії, в УЄФА в керівних органах працюють представники країни-агресора,
– резюмував Шевченко.
ФІФА та УЄФА підіграють агресорам
- У жовтні минулого року ФІФА та УЄФА синхронно повернули юнацькі збірні Росії до міжнародних турнірів. Через великий резонанс європейський футбольний союз скасував рішення, а от ФІФА не дослухалась до скарг.
- ФІФА сплачує величезні кошти Російському футбольному союзу. Таким чином організація нібито підтримує футбол у "нещасній" Росії.
- ФІФА та УЄФА не забороняють збірній Росії грати товариські матчі. Ба більше, вони враховують рейтинг країні-терористці.
- Росіяни отримали 15 адміністративних посад в УЄФА. Тож чому дивуватися, коли з'являються рішення про зняття або послаблення санкцій.