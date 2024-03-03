Шевченко чекає від УЄФА та ФІФА чітку позицію щодо санкцій проти Росії

Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко у лютому зустрівся з керівництвом ФІФА та УЄФА. Представник України підняв важливі питання ізоляції країни-агресорки.

Андрій Шевченко на Конгресі УЄФА поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном та президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Останнім часом футбольні асоціації намагаються послабити санкції проти Росії.

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Шевченко запросив Чеферіна та Інфантіно до України

Андрій Миколайович поділився деталями спілкування з футбольними функціонерами. Президент УАФ запросив їх до України, щоб вони на власні очі побачили наслідки російської агресії. Можливо, тоді вони замисляться, перш ніж приймати доленосні рішення.

"Це були формально-офіційні зустрічі. Для мене головне, щоб вони нас підтримували. Я хочу, зокрема, почути чітку позицію з неповернення російських команд і щодо допомоги Україні.

Я звертався до Чеферіна: "Якщо буде така можливість, приїдьте до нас, подивіться, скільки стадіонів зруйновано, як ми живемо, які наслідки ракетних атак. Дізнайтеся історії понад 19 тисяч дітей, які були депортовані з України до РФ. Коли приймаєте якісь рішення по Росії, приїдьте спочатку до нас і побачите, до чого призвела війна, яку Росія веде проти України", – розповів Шевченко.

Президент УАФ підтвердив, що російську збірну Росії U-17 не будуть повертати у відбіркові змагання. Проте УЄФА продовжує фінансувати російський футбол, а представництво країни-агресорки у футбольній асоціації продовжує збільшуватися.

Так, питання про повернення юнацьких російських збірних зняли. Але лишається фінансування розвитку футболу в Росії, в УЄФА в керівних органах працюють представники країни-агресора,

– резюмував Шевченко.

ФІФА та УЄФА підіграють агресорам