Не планує працювати тренером: Шевченко відмовив амбітній європейській збірній
Джерело:Sportinfo.Az
У послугах легенди світового футболу була зацікавлена збірна Азербайджану. Представники місцевої федерації напряму контактували з Андрієм Шевченком.
У грудні минулого року керівництво федерації футболу Азербайджану попрощалося з італійцем Джанні Де Б'язі, який працював з національною збірною. На посаді головного тренера вони хотіли бачити Андрія Шевченка.
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Чому Шевченко відмовив Азербайджану
Представник федерації отримав завдання зв'язатися з володарем "Золотого м'яча" 2004 та дізнатися його вимоги щодо контракту. Однак на дзвінок з Баку Андрій Миколайович відповів відмовою.
Шевченко повідомив, що не збирається повертатися до тренерської діяльності. Наразі він планує стати президентом УАФ і всі його думки пов'язані з роботою на новій посаді.
Шевченко на шляху до президентства УАФ
- Нагадаємо, що останнім місцем роботи Андрія Шевченка була італійська Дженоа. Колишній наставник збірної України очолив "грифонів" у розпал сезону та за складного турнірного становища.
- Попри усі намагання тренерському штабу Шевченка не вдалося виправити ситуацію. 15 січня 2022 року його звільнили з посади.
- Шевченко мав кілька варіантів продовження тренерської кар'єри, зокрема, його запрошували до збірної Польщі. Однак він не міг під час війни зосередитись на цій роботі.
- Наразі Шевченко є амбасадором благодійної платформи United24. У вересні 2023 року Андрій Миколайович став радником президента України Володимира Зеленського з питань спорту.
- Невдовзі Шевченка оберуть президентом УАФ. На цю посаду він йде на безальтернативній основі. Вибори відбудуться 25 січня 2024 року в Будинку футболу.