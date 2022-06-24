Шевченко не збирається відновлювати тренерську кар'єру, поки не закінчиться війна

У травні Андрій Шевченко став першим амбасадором благодійної платформи United24. Тепер його місія – розповідати світу про те, що відбувається в Україні.

Шевченко не планує відновлювати тренерську кар'єру

Пресаташе Шевченка Микола Васильков заявив, що український тренер не збирається відновлювати кар'єру, аж поки не закінчиться війна. За його словами, всі зусилля фахівця направлені на допомогу Україні.

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Я з ним розмовляв і наскільки зрозумів, доки йде війна, він взагалі не планує відновлювати кар'єру тренера. Принаймні поки йдуть активні бойові дії. Він каже, що всі зусилля кине на те, щоб використати своє ім'я та вплив, щоб допомогти Україні та залучити якнайбільше коштів, ​​

– сказав Васильков.

Тренерська кар'єра Шевченка

У 2016 –2021 роках Шевченко очолював збірну України. Робота у національній команді стала першою для Шевченка – до цього він не працював у якості тренера.

З легендарним футболістом збірна України провела два повноцінні відбори – на чемпіонат світу-2018 (третє місце) та на Євро-2020 (перемога в групі). А також розпочав із командою відбір на чемпіонат світу-2022.

Під керівництвом Шевченка збірна України виступила на чемпіонаті Європи. А також досягла найкращого результату – вихід у плей-офф та участь у чвертьфіналі.

1 серпня фахівець повідомив, що його контракт з "синьо-жовтими" закінчився.

Шевченко очолив італійську Дженоа 7 листопада. При українському наставнику команда провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога.

15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа. Про причину звільнення керівництво "грифонів" не повідомило.

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