Шевченко намагається переманити у Дженоа лідера збірної України

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко у зимове трансферне вікно має намір підписати флангового нападника. Український фахівець зацікавлений у послугах вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка.

Як стверджує журналіст Ніколо Скіра, переговори про можливий трансфер уже розпочалися.

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Контракт вінгера з "молотобійцями" спливає влітку, тому вони не проситимуть за нього багато. До того ж він не є важливим гравцем у системі Девіда Мойєса.

Невдалий дебют Шевченка в Італії

7 листопада український наставник офіційно очолив Дженоа. Екстренер "синьо-жовтих" підписав угоду до 30 червня 2024 року.

Шевченко вже встиг дебютувати на тренерському містку "грифонів". Але зробив це з поразки від Роми Жозе Моурінью (0:2).

Дженоа після 13 турів перебуває у зоні вильоту – 18 місце, в активі команди лише 9 очок.

Наступний матч під керівництвом Шевченка "грифони" проведуть вже 28 листопада, де зіграють на виїзді з Удінезе.

Дженоа наразі не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу. Клуб готовий звільнити його під Ярмоленка, якщо буде вирішено його підписати.