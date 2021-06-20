Шевченко може "засватати" Яремчука у Мілан, – ЗМІ

Чудова гра нападника збірної України на Євро-2020 Романа Яремчука продовжує привертати увагу топ-клубів Європи. Мілан вже веде перемовини з Гентом.
Трансфер за участі Шевченка
Роман Яремчук у перших двох матчах збірної України на Євро-2020 відзначився двома голами – у воротах Нідерландам та Північної Македонії. Така результативність привернула увагу Мілана.
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Технічний директор клубу Паоло Мальдіні вже начебто веде перемовини з "буйволами". За інформацією італійського журналіста, "россонері" готові віддати за форварда 15-16 мільйонів євро. Клуб Серії А не виключає варіант із орендою Яремчука, яка обійдеться італійцям у 3 мільйони євро.
Цікаво, що участь у цьому трансфері може взяти нинішній наставник збірної України Андрій Шевченка. Тренер двічі виступав у футболці Мілана протягом 1999/2006 та 2008/2009 років.
- Вже після чемпіонату Європи-2020 Гент обіцяв відпустити забивного форварда. Бельгійський клуб раніше хотів виручити 20-30 мільйонів євро, якщо у рази більше, ніж пропонуються італійці.
- Перед Євро-2020 нападник не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- У цьому сезоні Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Його угода за бельгійцями розрахована до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро.