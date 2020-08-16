Українець Михайличенко забив дебютний гол за "Андерлехт": відео
Український футболіст Богдан Михайличенко вдало дебютував у чемпіонаті Бельгії. Оборонець "Андерлехта" забив гол у дебютному матчі.
У другому турі чемпіонату Бельгії "Андерлехт" Михайличенка зустрічався із "Сент-Трюйденом". Про це пише 24 канал.
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Після першого тайму "Андерлехт" перемагав з рахунком 1:0. Гол забив саме Михайличенко.
Українець не зустрів опору суперників та продерся у штрафний гостей, звідки і завдав влучного удару.
Дивіться відео голу Михайличенка
Для українського футболіста це дебютний матч у складі "Андерлехта". Богдан перейшов у бельгійський клуб із "Зорі" у літнє міжсезоння.
Як завершився матч
"Андерлехт" відсвяткував першу в сезоні перемогу. По перерві перевагу брюссельців подвоїв Дімата.
Під завісу матчу команди обмінялися голами. У гостей відзначився Балонго, а в "Андерлехта" – Тау.