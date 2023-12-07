Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль 0:2

Голи: ван Дейк, 37, Собослаї, 90+4.

Цього тижня в АПЛ проходять матчі 15 туру сезону 2023-2024. Один із лідерів турнірної таблиці Ліверпуль відправився в гості до беззаперечного аутсайдера Шеффілд Юнайтед, пише 24 канал.

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Підопічні Юргена Клоппа впевнено контролювали гру, однак порадували фанатів лише двома голами. Особливо смішним вийшов перший м'яч, який мерсисайдці провели під завісу першого тайму.

Александер-Арнольд пішов подавати кутовий і вирішив поправити шорти. Втім зробив це англієць невдало, оголивши свої сідниці прямо на камеру.

Відео фейлу Трента:

Втім ефективність не підвела, його подачу точно замкнув Вірджіл ван Дейк, який відкрив рахунок. Другий гол "червоні" провели вже у компенсований час. Нуньєс вигриз м'яч у гравця Шеффілда та знайшов вільного Собослаї. Угорець без проблем розстріляв ворота.

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Перемога дозволила Ліверпулю зберегти другу позицію у турнірній таблиці та відірватися від Манчестер Сіті на 4 очки. Відставання від лідера Арсенала становить два бали.

Відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль: