Лутон – Арсенал 3:4

Голи: Ошо, 25, Адебайо, 49, Барклі, 57 – Мартінеллі, 20, Жезус, 45, Гаверц, 60.

Посеред цього тижня в АПЛ проходять матчі 15 туру сезону 2023-2024. На вівторок була винесена гра за участю віцечемпіона Арсенала, який відправився в гості до новачка еліти Лутона, пише 24 канал.

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Команда Мікеля Артети підійшла до зустрічі у статусі лідера турнірної таблиці. Очікувалось, що з перших хвилин на полі з'явиться Олександр Зінченко.

Українець останнім часом демонструє топову форму, а його прямі конкуренти Тімбер та Томіясу травмовані. Втім тренер вирішив дати Олександру відпочинок, запустивши на лівий фланг захисту поляка Ківіора.

Як виявилось, скромний Лутон зміг створити проблем "канонірам". Гості відкрили рахунок в середині першого тайму після удару Мартінеллі, але вже за п'ять хвилин новачок АПЛ зрівняв рахунок після кутового та удару головою від Ошо.

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На перерву ж Арсенал пішов лідером, Жезус точно замкнув подачу Вайта. Але на старті другого тайму Лутон не тільки зрівняв рахунок, а і вийшов вперед. Адебайо забив після кутового, а Барклі точно пробив між ніг Раї.

Паритет знову відновив Гаверц на 60 хвилині, німець замкнув непогану комбінацію та пас від Жезуса. Одразу після цього Артета вирішив випустити Зінченка. Українець допоміг Арсеналу притиснути суперника до воріт, але Лутон довго відбивався від чисельних атак.

Непогані моменти мали Гаверц, Троссар та Жезус, а Магальяес міг розраховувати на пенальті за захвати за футболку. Зрештою "помаранчеві" не встояли, пропустивши на сьомій компенсованій хвилині.

Важливу роль у цьому голі зіграв Зінченко, який віддав пас під асист Едегора. Навіс від норвежця головою точно замкнув Райс. Таким чином, Арсенал вигриз четверту поспіль перемогу в АПЛ та точно збереже за собою лідерство після цього туру.