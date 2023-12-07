Манчестер Юнайтед – Челсі 2:1

Голи: Мактоміней, 19, 69 – Палмер, 45.

В АПЛ цього тижня проходять матчі 15 туру. Центральна зустріч пройшла на "Олд Траффорд", де місцевий Манчестер Юнайтед приймав Челсі, пише 24 канал.

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Обидві команди невдало йдуть цього сезону. МЮ провалює групу в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті відстав від топ-четвірки. Натомість Челсі взагалі застряг у середині таблиці.

З перших хвилин у складі "синіх" вийшов Михайло Мудрик. Втім у першому таймі манкуніанці були більш активними. Вже на 9 хвилині Фернандеш мав відкривати рахунок з пенальті, але Санчес парирував постріл.

Але вже в середині тайму МЮ таки забив зусиллями Мактомінея. Гра йшла під повним контролем господарів, але перед перервою Челсі зміг реалізувати одну з небагатьох своїх контратак.

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Мудрик віддав красивий розрізний пас на Палмера і той хитро та точно пробив з-під захисника. Для українця це вже третя результативна дія цього сезону, раніше Михайло забив два голи.

Після перерви Юнайтед продовжив домінувати, тді як лондонці відбивались. Зрештою "червоні дияволи" таки забили переможний гол. Дубль оформив Мактоміней, який головою замкнув навіс від Гарначо.

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Для Манчестера це четверта перемога в АПЛ за останні 5 ігор. Підопічні тен Хага підіймаються на 6 місце, але вже у четвер його собі може повернути Ньюкасл. У свою чергу Челсі ще більше застрягає в середині таблиці на десятій позиції.