Обійшлися без допомоги Зінченка: Арсенал знищив головних невдах АПЛ – відео

Лондонський Арсенал збільшив свою переможну серію до семи матчів. На жаль, це відбулося без участі українського легіонера "канонірів" Олександра Зінченка.

Шеффілд Юнайтед – Арсенал 0:6

Голи: Едегор, 5, Богл (автогол), 13, Мартінеллі, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Вайт, 58

Поєдинок Шеффілд Юнайтед – Арсенал закривав програму 27-го туру АПЛ. Поза заявкою "канонірів" вчетверте поспіль залишився Олександр Зінченко, пише 24 Канал.

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Злива голів у Шеффілді

До звітного матчу "каноніри" здобули шість поспіль перемог у чемпіонаті із загальним рахунком 25:3. Гра проти головного аутсайдера АПЛ дозволила Арсеналу продовжити переможну серію.

Початок розгрому поклав Едегор на 5-й хвилині матчу. До свистка на перерву м'яч ще чотири рази побував у воротах "клинків".

На 13-й хвилині зустрічі захисник Юнайтед Богл зрізав м'яч у власні ворота після прострілу одного з "канонірів". Одразу ж Мартінеллі за допомогою рикошету зробив рахунок 3:0 на користь Арсеналу.

Захист господарів був схожий на прохідний двір, чим залюбки користувалися підопічні Артети. Гаверц та Райс ще до перерви зробили різницю непристойною.

У другій половині гри Арсенал збавив оберти. Тож у сітку воріт Шеффілд Юнайтед влетів лише один гол. Його на свій рахунок записав захисник "канонірів" Бен Вайт.

У підсумку команда Артети здобула сьому поспіль перемогу в чемпіонаті, причому п'яту з розгромним рахунком.

Арсенал продовжує чемпіонську гонку в компанії Ліверпуля та Манчестер Сіті. Відставання від "мерсисайдців" становить 2 бали, а від "містян" лише одне.

Шеффілд Юнайтед міцно закріпився на дні турнірної таблиці. З кожним наступним поєдинком шанси "клинків" залишитися в АПЛ зменшуються.

Відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед – Арсенал