Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:6

Голы: Эдегор, 5, Богл (автогол), 13, Мартинелли, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Уайт, 58

Поединок Шеффилд Юнайтед – Арсенал закрывал программу 27-го тура АПЛ. Вне заявки "канониров" в четвертый раз подряд остался Александр Зинченко, пишет 24 Канал.

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Ливень голов в Шеффилде

До отчетного матча "канониры" одержали шесть подряд побед в чемпионате с общим счетом 25:3. Игра против главного аутсайдера АПЛ позволила Арсеналу продолжить победную серию.

Начало разгрома положил Эдегор на 5-й минуте матча. До свистка на перерыв мяч еще четыре раза побывал в воротах "клинков".

На 13-й минуте встречи защитник Юнайтед Богл срезал мяч в собственные ворота после прострела одного из "канониров". Сразу же Мартинелли с помощью рикошета сделал счет 3:0 в пользу Арсенала.

Защита хозяев была похожа на проходной двор, чем охотно пользовались подопечные Артеты. Гаверц и Райс еще до перерыва сделали разницу неприличной.

Во второй половине игры Арсенал сбавил обороты. Поэтому в сетку ворот Шеффилд Юнайтед влетел лишь один гол. Его на свой счет записал защитник "канониров" Бен Уайт.

В итоге команда Артеты одержала седьмую подряд победу в чемпионате, причем пятую с разгромным счетом.

Арсенал продолжает чемпионскую гонку в компании Ливерпуля и Манчестер Сити. Отставание от "мерсисайдцев" составляет 2 балла, а от "горожан" лишь одно.

Шеффилд Юнайтед прочно закрепился на дне турнирной таблицы. С каждым последующим поединком шансы "клинков" остаться в АПЛ уменьшаются.

Видеообзор матча Шеффилд Юнайтед – Арсенал