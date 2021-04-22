Шаран покине Олександрію після вильоту з Кубка України: хто може очолити клуб

Олександрія 21 квітня по пенальті поступилась Зорі у півфіналі Кубка України. Після матчу Володимир Шаран заявив, що цей сезон став останнім на чолі Олександрії.

Заміна для Шарана

Володимир Шаран натякнув, що покине команду по завершенню цього сезону. На Олександрію чекають серйозні кадрові зміни.

До теми Олександрія звільнить головного тренера в кінці сезону, – журналіст

Будемо думати, будемо вирішувати. Залишилося мені 4 гри, так що будемо працювати до кінця цього сезону, а як будемо грати, покаже гра,

– заявив наставник.

Олександрії не вдалося виконати завдання та пробитися в єврокубки. Команда з однойменного міста у чемпіонаті йде на 7 місці, у її активі за 4 тури до завершення сезону УПЛ є 26 очок.

Тому контракти футболістів, у яких завершуються угоди, швидше за все пролонговані не будуть. Влітку 2021 року термін угод завершується відразу у декількох лідерів команди.

Юрія Паньківа

Павла Пашаєва

Дмитра Гречишкіна

Артема Гордієнка

Євгенія Банади

Валерія Лучкевича

Артема Сітала

Також керівництву команди потрібно буде шукати нового тренера. Головним кандидатом на пост наставника є Сергій Ковалець, який 17 лютого 2021 року несподівано покинув одеський Чорноморець.

Тренерська кар'єра Сергія Ковальця

52-річний фахівець навіть року не пробув у клубі з Одеси. Ковалець очолив "моряків" у середині травня 2020 року, підписавши 3-річну угоду. Команда під його керівництвом зіграла лише 27 поєдинків.

У Ковальця чималий тренерський досвід, але жоден з клубів він не приводив до серйозних результатів. Його найбільше досягнення було на містку столичної Оболоні, коли кияни стали першою командою у світі, що змогла виграти у донецького Шахтаря на "Донбас Арені" (0-1), це сталося у далекому 2011 році.

Є у його кар'єрі і робота у молодіжній збірній України, яку очолив наприкінці 2012 року, де відпрацював майже чотири роки.