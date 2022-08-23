Постараємося виправитися, – Шапаренко зробив обіцянку перед матчем Динамо проти Бенфіки

У вівторок, 23 серпня, визначиться, чи буде представництво України у груповому раунді Ліги чемпіонів подвійним. Динамо зіграє матч-відповідь проти Бенфіки.

Шапаренко: Ми хочемо показати гідну гру

Португальська Бенфіка підходить до другого поєдинку з комфортною перевагою у два голи. Саме з рахунком 0:2 закінчився перший матч у польському Лодзі.

До теми Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Тому у матчі-відповіді Динамо потрібно забивати тричі. Два голи переведуть гру у додаткові 15-хвилинні тайми, але за умови, що кияни не пропустять. Один із лідерів команди Микола Шапаренко поділився очікуваннями перед грою. Півзахисник запевнив, що вони постараються взяти реванш в "орлів".

Ми хочемо показати гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів, звісно, ми будемо агресивними. Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Постараємося виправитися,

– сказав динамівцем.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо розпочнеться 23 серпня о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що у цьому поєдинку визначиться, чи буде Динамо грати у груповому раунді Ліги чемпіонів, чи опуститься у Лігу Європи.

Зберегти прописку у Лізі чемпіонів буде вкрай складно. "Біло-сині" підходять до цього матчу з кадровими втратами. Головний тренер команди Мірча Луческу на передматчевій пресконференції розповів, що зустріч через травми пропустять Денис Попов та Віктор Циганков.