Шанси дуже високі, як це було до війни, – Кривцов впевнений, що збірна України поїде на ЧС-2022

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов оцінив Шанси збірної у відбіркових матчах плей-офф до чемпіонату світу-2022. Він сподівається, що його команда поїде до Катару.

Кривцов: ‎Україна буде ще сильнішою

Футболіст вважає, що національна команда має всі шанси, аби перемогти збірну Шотландії. Він зазначив, що гравці продовжують набирати форму на тренувальних зборах за кордоном.

До речі Збірна України визначилася з суперником на товариський матч перед грою з Шотландією

Я думаю, що наші шанси дуже високі, як це було до війни. Вже Динамо проводить пристойну кількість днів на навчально-тренувальному зборі, Шахтар зараз також провів хороший тренувальний збір. Це базові клуби для нашої збірної, і зараз всі хлопці, наскільки я бачу, знаходяться в хорошій формі,

– сказав захисник "гірників".

‎‎‎За словами футболіста, у збірної буде додаткова мотивація.

"‎Перш за все, ми не повинні вдарити лицем у болото. Так само як воюють наші солдати, так і ми повинні бути з ними на одному рівні та в цей важкий час дарувати радість нашим уболівальникам, жителям України", – заявив Кривцов.

Також він поділився про те, якою буде Україна після нашої перемоги.

‎Україна буде ще сильнішою, буде цілісною європейською країною,

– додав гравець.