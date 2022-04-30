Кривцов: Украина будет еще сильнее

Футболист считает, что у национальной команды есть все шансы, чтобы победить сборную Шотландии. Он отметил, что игроки продолжают набирать форму на тренировочных сборах за границей.

К стати Сборная Украины определилась с соперником на товарищеский матч перед игрой с Шотландией

Я думаю, что наши шансы очень высоки, как это было до войны. Уже Динамо проводит приличное количество дней на учебно-тренировочном сборе, Шахтер сейчас тоже провел хороший тренировочный сбор. Это базовые клубы для нашей сборной, и сейчас все ребята, насколько я вижу, находятся в хорошей форме,

– сказал защитник "горняков".

‎‎‎По словам футболиста, у сборной будет дополнительная мотивация.

"Прежде всего, мы не должны ударить лицом в болото. Так же, как воюют наши солдаты, так и мы должны быть с ними на одном уровне и в это тяжелое время дарить радость нашим болельщикам, жителям Украины", – заявил Кривцов.

Также он поделился, какой будет Украина после нашей победы.

Украина будет еще сильнее, будет целостной европейской страной,

– добавил игрок.