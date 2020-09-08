Тоні Белью, битий Олександром Усиком боксер, назвав ідеального суперника для українця. Колишній чемпіон світу пропонує, щоб Усик побився з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Белью хоче, щоб Усик та Уайлдер зустрілися у рамках нової вагової категорії, пише Talk Sport.

Дивіться також: Усик під запальні танці готується до бою з Чісорою: відео

Світова боксерська рада (WBC) може створити нову проміжну категорію між двома дивізіонами – крузервейтом (до 91 кг) і хевівейтом (понад 91 кг).

Ліміт нової категорії може бути встановлений на рівні 102 кілограми.

Бій Усик – Уайлдер популяризує дивізіон

Тоні Белью, який програв Усику в листопаді 2018 року, вважає, що нова вагова категорія ідеальна річ. Щоб популяризувати дивізіон, Тоні пропонує звести Усика та ексчемпіона світу за версією WBC Уайлдера.

Нова вагова категорія – це ідеальна річ. Якби я контролював цей дивізіон, то першим ділом організував би бій за пояс між Деонтеєм Уайлдером і Олександром Усиком. Це неймовірний бій, який відразу популяризує дивізіон,

– сказав Белью.

Зазначимо, що Олександр Усик ставав абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. У 2019 році українець піднявся у ваговій категорії.

У жовтні Олександр дебютував у хевівейті перемогою над Чаззом Візерспуном.

Наступний бій українець повинен провести проти Дерека Чісори. Натомість Уайлдера чекає реванш з Тайсоном Ф'юрі.