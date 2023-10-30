Шанс для українця: основний нападник Валенсії ризикує вилетіти на довго

Під час недільного матчу Валенсії та Атлетика, який закінчився з рахунком 2:2, форвард “кажанів” Уго Дуро отримав пошкодження плеча, після приземлення на газон.

Після проведених досліджень, іспанський клуб на своєму сайті повідомив, що їхній найкращий бомбардир отримав травму акроміально-ключичного суглоба. За інформацією “Football Espana”, орієнтовне повернення Дуро на поле може відбутися за 2 – 3 місяці.

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Уго Дуро є конкурентом Романа Яремчука за позицію, що істотно збільшує шанси гравця збірної України на основний склад. Виліт Уго з гри дає шанс проявити себе українцю в найближчих матчах Валенсії, зокрема у четвер, 2 листопада, під час кубкового поєдинку проти Логроньєса.

Нагадаємо, що в іспанського нападника у поточному сезоні 5 голів та 3 асисти у 11 матчах іспанської Ла Ліги. У Романа після переходу у Валенсію 5 матчів, у яких ексфорвард Динамо результативними діями не відзначився.