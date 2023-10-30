После проведённых исследований, испанский клуб на своем сайте сообщил, что их лучший бомбардир получил травму акромиально-ключичного сустава. По информации Football Espana, ориентировочное возвращение Дуро на поле может состояться за 2 – 3 месяца.

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Уго Дуро является конкурентом Романа Яремчука за позицию, что значительно увеличивает шансы игрока сборной Украины на основной состав. Вылет Уго из игры дает шанс проявить себя украинцу в ближайших матчах Валенсии, в частности, в четверг, 2 ноября, во время кубкового поединка против Логроньеса.

Напомним, что у испанского нападающего в текущем сезоне 5 голов и 3 ассиста в 11 матчах испанской Ла Лиги. У Романа после перехода в Валенсию 5 матчей, в которых эксфорвард Динамо результативными действиями не отличился.