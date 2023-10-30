В минулому сезоні "біло-зелені" втратили прописку в елітному дивізіоні. Тож перед командою стоїть завдання повернутися в Екстраклясу. В цьому Лехії мають допомогти українські легіонери, в тому числі ексхавбек Зорі Максим Хлань, пише 24 Канал.

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У матчі 13-го туру 1 Ліги команда з Гданська приймала Сталь Жешув. У стартовому складі "біло-зелених" вийшли усі три українці: голкіпер Богдан Сарнавський, опорний хав Іван Желізко та вінгер Максим Хлань. Саме 20-річний уродженець Житомира став одним з героїв поєдинку.

На 36-й хвилині матчу Максим замкнув пас партнера по команді та забив свій дебютний гол в чемпіонаті Польщі.

Відео голу Хланя

В другому таймі Сталь зуміла відквитати один гол. Проте за 4 хвилини до фінального свистка Нойгебауер забив переможний гол.

В турнірній таблиці 1 Ліги Лехія перебуває на 9-й сходинці та має 19 очок. Від зони плей-оф "біло-зелених" віддаляє 3 бали. Проте у Лехії є ще гра в запасі. Додамо, що капітаном Лехії є добре відомий вболівальникам Кривбасу боснієць Ріфет Капіч.

Як виступає Хлань в Польщі