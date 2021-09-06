Шанс для України: збірна Франції розвалюється через внутрішній конфлікт тренера і футболістів

У збірній Франції, яке є суперником України у відборі на чемпіонат світу-2022, стався внутрішній конфлікт між тренером і футболістами. Французькі журналісти повідомляють про порушення дисципліни в команді.

У збірній Франції складна атмосфера

Французька збірна не може виграти вже 5 матчів поспіль. Невдала серія французів розпочалася ще на Євро-2020, коли чемпіони світу зіграли внічию з Угорщиною. Після цього сталася мирова з Португалією та сенсаційний виліт з Євро-2020 від Швейцарії.

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Невдачі спіткали Францію й у відборі на ЧС-2022. Дещо несподівано французи розписали нічию з Боснією і Герцеговиною та Україною.

Авторитетне видання L'Équipe інформує, що у збірній Франції складна атмосфера на тлі 5 матчів без перемог поспіль.

За інформацією джерела, дисбаланс в атмосферу в команді внесло повернення нападника Реала Каріма Бензема.

Ще однією проблемою стала м'якість наставника команди Дідьє Дешама. Головний тренер французів буцімто легше піддається впливу гравців команди

Якщо перед успішним ЧС-2018 футболісти побоювалися Дешама, то тепер між футболістами і тренером стерлися кордони. Відтак, авторитет Дешама знизився.

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Ситуація вплинула й на футболістів. Наприклад, капітан команди Уго Льоріс після нічиєї з Україною заявив про брак "самовіддачі й агресії".

Натомість нападника Антуана Грізманна турбує непослідовність Дешама. Зокрема, тренер не може визначитися з позицією для Грізманна.