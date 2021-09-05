Білорусь – Уельс 2:3

Голи: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бейл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3

Білорусь – Уельс відеоогляд

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Албанія – Угорщина 1:0

Гол: Броха, 87

Албанія – Угорщина відеоогляд

Англія – Андорра 4:0

Голи: Лінгард, 18, 78, Кейн, 72, Ска, 85

Англія – Андорра відеоогляд

Болгарія – Литва 1:0

Гол: Чочев, 82
Вилучення: Михайлов, 82 (Болгарія)

Болгарія – Литва відеоогляд

Ісландія – Північна Македонія 2:2

Голи: Б'ярнансон, 78, Гудйонсен, 84 – Велкоскі, 12, Аліоскі, 54

Ісландія – Північна Македонія відеоогляд