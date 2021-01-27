Битва з Андреєску та Бенчіч: Костюк візьме участь на турнірі перед Australian Open

18-річна українка Марта Костюк потрапила у список тенісисток, які візьмуть участь у турнірі перед Australian Open-2021. Змагання спеціально організовані для спортсменок, які перебувають на суворому карантині.

Джерело: Тенісний портал України

Марта Костюк стане єдиною серед тенісисток, яка представлятиме Україну. Також у попередній список потрапила інша українка Даяна Ястремська, але другу ракетку відсторонили від змагань через провалений допінг-тест.

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Турнір для ізольованих тенісисток

Представники WTA вирішили дати шанс тенісисткам, які перебувають на самоізоляції, щоб ті у хорошій формі підійшли до головного старту у Мельбурні.

Костюк після завершення 14-денної самоізоляції буде мати 5 днів для тренувань на корті.

Окрім 18-річної тенісистки у турнірі візьме участь ще 27 спортсменок. 27 із 28 учасниць виходять на пряму на турнір, а от ще одну дівчину виберуть із представниць парної сітки за її рейтингом.

Потужне суперництво чекатиме на талановиту українку на такому особливому турнірі. Цікаво, що аж 8 тенісисток буде із топ-25 рейтингу WTA. Серед числа цих спортсменок можна виділити головних конкуренток Костюк.

Б'янка Андреєску

Белінда Бенчіч

Вікторія Азаренко

Анжелік Кербер

Аннет Контавейт

Турнір відбуватиметься з 3 по 7 лютого. Якраз перед стартом головних змагань. Змагання будуть без кваліфікації і парного розряду.

Чому тенісистки пішли на карантин? В одного з пасажирів рейсу з Абу-Дабі в Австралію, яким летіли тенісисти, діагностували коронавірус. Згідно з протоколом безпеки, тенісисти, серед яких Костюк, проведуть у готелі два тижні без права залишати його на 5 годин для тренувань.

Крім Марти Костюк Україну на Australian Open-2021 представлятиме перша ракетка країни Еліна Світоліна. Леся Цуренко у фіналі кваліфікації програла Людмилі Самсоновій. Попри це українка все ще має шанс зіграти в основній сітці та поборотися за перемогу в турнірі. За правилами 2021 року організатори Відкритого чемпіонату Австралії допустять по шість гравців у чоловічій і жіночій сітках для поїздки у Мельбурн.

Згідно з рейтингом тих, хто програв у фіналі відбіркового етапу в Дубаї, в шістку претенденток потрапляє і Леся Цуренко.

До слова, Australian Open відбудеться з

8 до 21 лютого 2021 року.