УЄФА присудив збірній Норвегії технічну поразку з рахунком 0:3 за пропуск матчу Ліги націй з Румунією.

Про це повідомляє пресслужба скандинавів.

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Якщо рішення УЄФА про технічну поразку залишиться в силі, то у Норвегії буде 9 очок після 5 турів, у Румунії – 7. Австрія, лідируюча в групі B1, набрала 12 балів.

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Матч між Румунією і Норвегією був скасований, оскільки норвезький уряд вирішив не випускати національну команду з країни через один випадок коронавірусу в таборі збірної.

Найбільш вірогідним сценарієм в даній ситуації, з урахуванням щільності календаря в кінці року, бачиться технічна поразка (0:3) для збірної Норвегії, яка серйозно завадить їм скласти конкуренцію Австрії в боротьбі за вихід в плей-офф Ліги націй УЄФА.

При цьому, УЄФА підкреслює важливість повного дотримання всіма командами, гравцями, офіційними особами та іншими учасниками змагань Протоколу УЄФА про повернення до гри, а також відповідної йому нормативної бази.