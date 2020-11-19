В останньому матчі групи Ліги націй Ізраїль на власному полі переміг Шотландію (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив гравець "Шахтаря" Манор Соломон.

Команди показували досить рівний футбол. Здавалось, що перша 45-хвилинка завершиться нулями на табло, але інакше думали господарі зустрічі. Перед самою перервою завдяки удару гравця "гірників" Ізраїль відкрив рахунок, пише 24 канал.

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Гол "гірника"

Захаві віддав точну передачу на Соломона, який красиво обіграв захисника і більярдним ударом перевів м'яч у володіння гостей – 1:0. Цей м'яч став першим у зустрічі, а як виявилось згодом і останнім. Мінімальна перемога господарів 1:0.

Манор провів на полі 84 хвилини. Після чого був замінений на Коена.

Після перемоги Ізраїль розташувався на третій сходинці у групі – 8 очок. Очолила таблицю Чехія, у їх активі 12 набраних пунктів, а за "їх спиною" розташувалась Шотландія (10 очок). Таблицю замкнула Словаччина (4 очки).

Ізраїль – Шотландія відеоогляд (гол Соломона з 4:20)