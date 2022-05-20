Шахтар недаремно виїхав за кордон

Донецький клуб показав у цифрах свою роботу, яку робив від першого дня війни. Загалом Шахтарю вдалось зібрати 25,6 мільйона гривень.

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З цієї суми 13,2 мільйона гривень були виручені за підсумками благодійних матчів.

Спільні благодійні аукціони з компаніями Sorare та Binance у сумі зібрали понад 7,2 мільйона гривень. Ще 4 мільйони гривень вдалося акумулювати Shelter Centre Шахтаря на "Арені Львів", також 1,2 мільйона гривень залучив фонд Shakhtar Social.

Усі зароблені кошти пішли на потреби української армії, мирного народу та дітей, які невинні у війні, яку розпочала Росія.

У коментарі генеральний директор "гірників" Сергій Палкін запевнив, що Шахтар не збирається на цьому зупинятись.

"Діяльність, яку веде Шахтар від перших днів війни проти Росії, спрямована насамперед на залучення необхідних ресурсів для ЗСУ та для підтримки наших громадян. Товариські матчі, які ми зіграли, та проєкти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 мільйонів гривень. Частину коштів ми надіслали на придбання аптечок і касок, частину – на підтримку Shelter Center на "Арені Львів", – сказав Палкін.

Ми також почали фінансово підтримувати дітей, котрі втратили у війні батьків. Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає жодних сумнівів – ми обов’язково переможемо,

– додав представник Шахтаря.

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