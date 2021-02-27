Чи зможе Зоря перемогти Шахтар та наблизитись до них у таблиці УПЛ: прогноз

У неділю, 28 лютого, Шахтар на власному полі прийматиме Зорю у рамках 16 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Шахтар – Зоря: перед матчем

Команди підходять до матчу у гарному настрої. У минулому турі Зоря та Шахтар святкували перемоги. Луганський клуб мінімально здолав Маріуполя на виїзді (0:1), а Шахтар вдома переміг Рух 2:0.

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Футболісти Віктора Скрипника будуть дещо свіжішими, вони протягом всього тижня готувались виключно до поєдинку з донеччанами. "Гірники" ж провели матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі. Підопічні Луїша Каштру здобули звитягу над гравцями з Ізраїлю 1:0. Перша зустріч між клубами завершилась успіхом Шахтаря 0:2. Команда з Донецька впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру, де на цій стадії зіграє з італійською Ромою.

У таблиці УПЛ обидва клуби йдуть угорі таблиці. Шахтар йде 2-м, поступаючись лише лідеру Динамо одним очком, а Зоря – 4-та. Між командами різниця у 7 пунктів.

Історія протистоянь

Шахтар та Зоря 76 разів зустрічались на одному полі. "Гірники" у цих двобоях мають тотальну перевагу над суперником у показнику перемог. Донеччани – 51 звитяга, а луганський клуб – лише 13 успіхів.

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Центральний матч 16 туру УПЛ Шахтар – Зоря відбудеться у неділю, 28 лютого. Початок зустрічі о 17:00.

Шахтар – явний фаворит цього матчу. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,54. А от у звитягу команди з Луганська вірять значно менше – 6,00.

Загалом в УПЛ клуби між собою лише тричі грали нічию у 45 зустрічах. З цієї статистики можна зрозуміти, що швидше за все поєдинок не завершиться нічиєю. На мирову коефіцієнт аж 4,25.

Який буде рахунок зустрічі? Спеціалісти вважають, що фанати зможуть побачити звитягу "гірників" у два м'ячі, а точніше результат матчу буде 2:0 – 7,30. Мінімальний успіх гостей (0:1) – 17,00.

Вболівальники донеччан першими зможуть святкувати гол їх рідної команди у матчі – 1,44. На те, що футболісти з Луганська першими розмочать нулі на табло – 3,10.

Експерти таки прогнозують, що футболісти обидвох команд зможуть записати свої прізвища на табло НСК "Олімпійський" – 1,76.