Донецький "Шахтар" у середу, 5 серпня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Матч можна буде переглянути онлайн.

Зважаючи, що матч "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться без глядачів, переглянути його можна буде лише по телевізору або ж онлайн. Ексклюзивними правами на показ матчів Ліги Європи в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Саме на каналі "Футбол 1" і буде пряма трансляція матчу "Шахтар" – "Вольфсбург". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55, пише 24 канал.

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Де дивитися матч "Шахтар" – "Вольфсбург" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Вольфсбург" – "Шахтар" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власників договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.