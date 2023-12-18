Шахтар із голом-красенем зіграв внічию у благодійному матчі в Японії: повне відео матчу

Донецький клуб вирішив з'їздити на Схід заради благодійної місії з допомоги українцям. Команда Маріно Пушича видала яскраву гру проти представника чемпіонату Японії.

Авіспа – Шахтар 2:2

Голи: Мійя, 34, Канаморі, 37 – Сікан, 7, Швед, 53

Минулого тижня Шахтар завершив офіційні матчі у 2023 році. Підопічні Маріно Пушича поступились Порту в останньому турі Ліги чемпіонів (3:5), пише 24 канал.

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Втім під кінець року "гірники" вирішили провести ще одну гру, яка стала благодійною. Клуб домовився про товариський матч із японською Авіспою з міста Фукуока.

Сама гра відбулась у Токіо. Весь прибуток з квитків та інших аспектів донеччани перерахують на потреби людей, які постраждали від війни з Росією.

Поки ця сума невідома, але генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прогнозував орієнтовний прибуток у 2 мільйона доларів. Сам же матч видався яскравим та подарував фанатам чотири голи.

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Шахтар відкрив рахунок, відзначився Сікан з навісу Гочолейшвілі. Втім ще до перерви японці зуміли не тільки відігратись, а і вийти вперед. Нічию для донеччан вирвав Швед, якому на початку другого тайму вдався красивий обвідний удар з кута майданчика.

Шахтар у сезоні 2023-2024

донецька команда пішла на зимову перерву в УПЛ на четвертому, у трьох балах позаду від лідера Кривбаса

втім у "гірників" ще є два матчі в запасі, а за втраченими очками вони на пару із Динамо ділять першу сходинку

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весняну частину чемпіонату "гірники" почнуть виїзним матчем проти Олександрії

Повне відео матчу