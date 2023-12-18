Анатолій Трубін вже традиційно зайняв місце у воротах Бенфіки у центральному матчі цього туру. Вже на 3-й хвилині гостям вдався швидкий гол, який у підсумку став вирішальним, пише 24 Канал.

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Перемоги б не було, якби не Трубін

Каспер Тенгстедт вивів "орлів" уперед 0:1. Могли гості подвоювати перевагу, якби суддя не скасував гол Рафа Сілви через офсайд.

Через 10 хвилин Брага відповіла потужним ударом з-за меж штрафного. Лише диво гра Трубіна не дозволила господарям зрівняти цифри на табло.

Загалом протягом матчу Брага шість разів пробивала у ствір воріт українського голкіпера (із 11-ти можливих). Однак пробити українця господарям не вдалось.

Чого тільки вартує реакція Трубіна у компенсований до поєдинку час. Банза примудрився продертись крізь захист суперника та пробити з-під опіки. Анатолій кидався у протилежний від удару нападника кут воріт, але кінцівкою ноги таки дістався до м'яча та не дозволив Бразі уникнути домашньої поразки.

Відео суперсейву Трубіна на останніх хвилинах матчу

Наприкінці матчу український воротар Бенфіки заробив жовту картку через затягування часу.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Бенфіки над Брагою 0:1. Трубін заслужено став найкращим гравцем поєдинку.

Завдяки перемозі Бенфіка вийшла на перше місце турнірної таблиці, набравши 33 бали. "Орли" випереджають найближчих конкурентів (Спортінг та Порту) на 2 пункти.

Брага з 29 очками продовжує йти четвертою.

Відеоогляд матчу Брага – Бенфіка