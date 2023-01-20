Цей матч цікавий був тим, хто може замінити вже колишнього лідера команди Михайла Мудрика на лівому фланзі атаки. Та гра не дала остаточної відповіді.

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На перший тайм в цьому матчі в складі "гірників" вийшли гравці, які в цьому сезоні є резервістами. Також з перших хвилин зіграв і грузинський новачок команди Гочолеішвілі. А от інший "новобранець" команди Ракіцький до заявки на гру не потрапив. А місце на лівому фланзі атаки дісталося Борячуку.

Зважаючи, що це був перший матч команди після перерви, та й грали не гравці основи, то й показати змістовну гру з небезпечними моментами їм не вдалося. Натомість пропустили самі. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Голланда, який пробив в дотик з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів повз усіх гравців в штрафному та влетів майже у кут воріт.

У другому таймі на поле вийшов цілком оновлений склад Шахтаря. І команда почала створювати моменти біля воріт суперника. Але забити з гри так і не зуміла. Натомість пропустила сама. І знову після кутового. Копп виграв боротьбу за позицію в Бондаря та головою спрямував м'яч у ворота Трубіна.

Все, на що спромоглися "помаранчево-чорні" в цьому матчі – гол з пенальті. Коноплю збили в штрафному, і арбітр одразу вказав на позначку. Пробивати пішов Бондаренко і свій шанс не змарнував. Тож матч так і закінчився поразкою Шахтаря з рахунком 1:2.

Шахтар – Аустрія повний матч

Цим матчем "гірники" завершують перший тренувальний збір. Після вихідних команда повернеться до Туреччини та продовжить підготовку до весняної частини сезону. Наступний спаринг підопічні Ігора Йовічевіча проведуть 27 січня зі словенським Копером. А вже 16 лютого на Шахтар очікує матч проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи.