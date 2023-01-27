Шахтар плекає великі надії підписати талановитого лівого вінгера Кевіна. Палмейрас, за який виступає 20-річний гравець, відмовляється співпрацювати з "гірниками".

Варте уваги А як же Шахтар: гравець "гірників" близький до переходу в англійський клуб

Егоїстичний Палмейрас

Донецький колектив вчетверте спробував задобрити бразильський клуб. Спочатку "гірники" пропонували за Кевіна 4 мільйони євро, згодом 5, а пізніше 10. Цього разу Шахтар наважився віддати за Кевіна цілих 15 мільйонів євро, але "зелених" це не влаштовує.

І це не через фінансові апетити бразильців. Діло в тому, що Кевін входить у плани Палмейрас і вони найближчим часом хочуть залучати його до матчів за дорослу команду.

Варіанти заміни Мудрику

Після відходу Михайла Мудрика у лондонський Челсі, у Шахтаря ланка крайніх півзахисників виглядає сухо. В активі "гірників" є виконавці, такі як: Олександр Зубков, Мар'ян Швед, Іван Петряк, Андрій Кулаков та Дмитро Топалов. Також Шахтар віддав у оренду Сабаху Олексія Кащука. Раніше "кроти" планували перемкнутись з Кевіна та спробувати підписати іншого бразильця з Сан-Пауло.

Потенційний новачок Шахтаря