Підсилення атаки: забивний форвард Траоре повернувся у Шахтар

У Нідерландах стартувала підготовка донецького Шахтаря до нового сезону. У команду прибув нападник із Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.

Повернення таранного форварда

Через війну в Україні донецький клуб залишився без своїх легіонерів, які були одними із лідерів в атакувальних діях команди. У нових реаліях "гірникам" доведеться звикати до роботи без бразильців.

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Щоправда, у розташування команди таки повернувся один іноземний футболіст. Ним став забивний нападник Лассіна Траоре.

Шахтарю вдалось вмовити Траоре повернутись у клуб, щоб допомогти команді в УПЛ та Лізі чемпіонів, у якій "гірники" стартують зі стадії групового раунду.

Тепер Траоре буде працювати під керівництвом нового тренера Ігоря Йовічевіча, з яким перекинувся декількома словами у фоє готелю, де живуть футболісти донецького клубу. Також Лассіна тепло привітався з лідером команди Тарасом Степаненком.

Відео прибуття Траоре у розташування Шахтаря

Попереду у форварда разом із командою три благодійні матчі у Нідерландах з місцевими клубами. 22 липня донеччани зіграють проти Фортуни. Тоді на них чекають зустрічі з Аяксом (26 липня) та Утрехтом (30 липня). Шахтар продовжує збирати кошти для українців та наших військових.

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