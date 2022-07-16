Благодійне турне продовжується

Одразу три благодійні матчі Шахтаря під егідою Shakhtar Global Tour for Peace відбудуться у Нідерландах. "Гірники" зіграють проти нідерландських клубів.

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22 липня команда з Донецька вийде на футбольне поле проти Фортуни, яка виступає за місто Сіттард. Це буде дебютний поєдинок для Ігоря Йовічевіча на тренерському містку донеччан.

Через чотири дні 26 липня Шахтар зустрінеться з чемпіоном Нідерландів Аяксом, а 30-го липня – проти Утрехта. Два останні матчі відбудуться на домашніх аренах опонентів.

Усі виручені від поєдинків кошти підуть на потреби українських захисників та українців, які постраждали від війни.