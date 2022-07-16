Повернення таранного форварда
Через війну в Україні донецький клуб залишився без своїх легіонерів, які були одними із лідерів в атакувальних діях команди. У нових реаліях "гірникам" доведеться звикати до роботи без бразильців.
Цікаво дізнатись Шахтар оголосив суперників у благодійному турне на підтримку України
Щоправда, у розташування команди таки повернувся один іноземний футболіст. Ним став забивний нападник Лассіна Траоре.
Шахтарю вдалось вмовити Траоре повернутись у клуб, щоб допомогти команді в УПЛ та Лізі чемпіонів, у якій "гірники" стартують зі стадії групового раунду.
Тепер Траоре буде працювати під керівництвом нового тренера Ігоря Йовічевіча, з яким перекинувся декількома словами у фоє готелю, де живуть футболісти донецького клубу. Також Лассіна тепло привітався з лідером команди Тарасом Степаненком.
Відео прибуття Траоре у розташування Шахтаря
Попереду у форварда разом із командою три благодійні матчі у Нідерландах з місцевими клубами. 22 липня донеччани зіграють проти Фортуни. Тоді на них чекають зустрічі з Аяксом (26 липня) та Утрехтом (30 липня). Шахтар продовжує збирати кошти для українців та наших військових.
Що відомо про виступи Траоре у Шахтарі
- У перший день липня 2021 року Траоре став гравцем Шахтаря, перебравшись із Аякса.
- У сезоні-2021/2022 відіграв у футболці "гірників" 14 матчів, у яких наколотив аж 9 голів та заробив одну жовту картку.
- Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця червня 2026-го.